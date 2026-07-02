Росія скотилася до "крокового наступу" в Україні, - ISW

Упродовж червня 2026 року російські війська захопили або просунулися на територію України загальною площею близько 30,42 кв. км. У середньому вони просувалися на 1,01 кв. км за добу.

Для порівняння аналітики навели дані за червень 2025 року. Тоді армія РФ захопила 481,25 кв. км української території, просуваючись у середньому на 16,04 кв. км на добу.

Таким чином, темпи російського наступу за рік скоротилися приблизно у 16 разів.

Також ISW зазначили, що вже понад рік територіальні здобутки Росії залишаються повільними та поступовими.

Ба більше, навіть значно вищі темпи просування, які фіксувалися у 2025 році, аналітики характеризували як повільне поступове просування, а не стрімкий наступ. Тож цьогоріч ситуація для російських військ ще більше погіршилася - вони встановили новий антирекорд за темпами наступу.

За словами аналітиків, фактично армія РФ скотилася до поступового, "крокового" наступу. Вона не має достатньо сил для глибоких проривів на фронті, тому просувається невеликими ділянками - на сотні метрів або кілька кілометрів.

Для Сил оборони України це відкриває нові можливості. Так, українські військові можуть ще ефективніше знищувати особовий склад і ресурси ворога, а також проводити нові контрнаступальні операції.