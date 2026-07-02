Россия скатилась к "шаговому наступлению" в Украине, - ISW

За последний год скорость российского наступления на фронте сократилась в 16 раз. Так, в июне оккупанты смогли захватить считанные десятки километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
В течение июня 2026 российские войска захватили или зашли на территории Украины общей площадью около 30,42 кв. км. В среднем они продвигались на 1,01 кв. км в сутки.
Для сравнения, аналитики привели данные за июнь 2025 года. Тогда армия РФ захватила 481,25 кв. км украинской территории, продвигаясь в среднем на 16,04 кв. км в день.
То есть темпы вражеского наступления сократились примерно в 16 раз.
Также в ISW отметили, что более года территориальные достижения России остаются медленными и постепенными.
Кстати, даже значительно более высокие темпы продвижения, которые фиксировались в 2025 году, аналитики характеризовали как вялое продвижение. Поэтому в этом году ситуация для врага существенно ухудшилась - россияне побили новый антирекорд в скорости своего наступления.
По словам аналитиков, фактически армия РФ скатилась до "шагового наступления". Она не в силах совершать глубокие прорывы на фронте. В настоящее время противник продвигается только на небольших участках - на сотни метров или несколько километров.
Для Сил обороны Украины это открывает новое "окно возможностей". Они могут не только более эффективно уничтожать личный состав врага, но и реализовывать новые контрнаступательные операции.
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