Росія скористалася війною в Ізраїлі, щоб поновити наступ в Україні, - МЗС Литви

"Ми не можемо забувати та переводити погляд від України, де ситуація є не найпростішою. Ми бачили, що Росія поновила наступ. Це нагадало нам, що Росія очікує на ситуації, подібні до цієї, де ми можемо відволіктися на щось інше і зменшити увагу до цих атак. Моє головне сподівання, що ми зможемо надіслати чітке послання шляхом продовження фінансування, що Європа віддана підтримці цілей української оборони", - сказав він.

За його словами, сьогодні, вперше за тривалий час, міністри країн ЄС почнуть обговорення не з України, а з ситуації, яка складається на Близькому Сході, щоб відпрацювати конструктивну та зрозумілу позицію.

Ландсбергіс зазначив, що Європа має довести, що є важливим союзником у вирішенні кризи, яка стосується також європейської безпеки та захисту тих самих принципів міжнародного права, які ЄС відстоює в Україні.

Міністр додав, що Європа має навчитися реагувати на багато криз одночасно. Він вважає, що європейці можуть пишатися тим, що вони вже зробили для підтримки України, але вони вимушені реагувати й на інші кризи, такі як війна між Ізраїлем і ХАМАС чи потенційний новий спалах протистояння між Вірменією та Азербайджаном. Ці питання також сьогодні входять до порядку денного зустрічі міністрів.

"За визначенням, Україна є пріоритетом, головним конфліктом. Це відбувається на нашому кордоні, і це точно про ті принципи, які ми відстоюємо. Я навіть назвав би цю ситуацію "матір’ю всіх конфліктів" 21 століття. Якщо ми будемо здатними це вирішити, якщо ми зможемо зберегти територіальну цілісність України та її незалежність, ми можемо очікувати, що світ знову повернеться до нормальності та до стабільності", - додав він.

Вплив нападу на Ізраїль на війну в Україні

В українській розвідці зазначали, що Росія активно використовує ситуацію в Ізраїлі задля послаблення міжнародної підтримки України.

Низка міжнародних лідерів також зазначала, що напад ХАМАС на Ізраїль сприятиме російській агресії проти України.

Втім, у НАТО заявляли, що в них достатньо ресурсів для підтримки України та Ізраїлю. В США також виступали з такою ж заявою.

Зокрема, нещодавно президент США Джо Байден запросив у Конгресу узгодження бюджету для допомоги Україні та Ізраїлю на 105 млрд доларів.