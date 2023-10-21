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У НАТО достатньо ресурсів для підтримки України та Ізраїлю

Бухарест, Субота 21 жовтня 2023 01:36
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У НАТО достатньо ресурсів для підтримки України та Ізраїлю Фото: У НАТО вистачить ресурсів для підтримки України та Ізраїлю (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У НАТО достатньо ресурсів для підтримки Ізраїлю у конфлікті з ХАМАС, а також підтримки України у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Digi24.

НАТО має достатньо ресурсів для підтримки Ізраїлю, а також для військової підтримки України, заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в п'ятницю ввечері.

Заступник генсека визначив дві прямі загрози альянсу - Росія та тероризм. Росія була б рада, якби Захід, США і ми почали ділити нашу увагу тим, що відбувається на Близькому Сході та в Україні.

"Цього не станеться. Ми зможемо впоратися з цими двома ситуаціями, ми сподіваємося якнайшвидше заспокоїти ситуацію на Близькому Сході і продовжувати підтримувати Україну", - заявив Джонае.

Таким чином, той факт, що нова криза виникає в іншому регіоні - наприклад, нинішня на Близькому Сході, викликана конфліктом між Ізраїлем і ХАМАС, "не застає зненацька НАТО", заявив заступник генсека.

Раніше прем'єр-міністр Литви заявила, що країни Заходу не скоротять допомогу Україні через війну в Ізраїлі.



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