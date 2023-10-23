Россия воспользовалась войной в Израиле, чтобы возобновить наступление в Украине, - МИД Литвы

"Мы не можем забывать и переводить взгляд от Украины, где ситуация не самая простая. Мы видели, что Россия возобновила наступление. Это напомнило нам, что Россия ждет ситуации, подобной этой, где мы можем отвлечься на что-то другое и уменьшить внимание к этим атакам. Моя главная надежда, что мы сможем послать четкое послание путем продолжения финансирования, что Европа привержена поддержке целей украинской обороны", - сказал он.

По его словам, сегодня, впервые за долгое время, министры стран ЕС начнут обсуждение не с Украины, а с ситуации, которая складывается на Ближнем Востоке, чтобы отработать конструктивную и понятную позицию.

Ландсбергис отметил, что Европа должна доказать, что является важным союзником в решении кризиса, который касается также европейской безопасности и защиты тех же принципов международного права, которые ЕС отстаивает в Украине.

Министр добавил, что Европа должна научиться реагировать на многие кризисы одновременно. Он считает, что европейцы могут гордиться тем, что они уже сделали для поддержки Украины, но они вынуждены реагировать и на другие кризисы, такие как война между Израилем и ХАМАС или потенциальная новая вспышка противостояния между Арменией и Азербайджаном. Эти вопросы также сегодня входят в повестку дня встречи министров.

"По определению, Украина является приоритетом, главным конфликтом. Это происходит на нашей границе, и это точно о тех принципах, которые мы отстаиваем. Я даже назвал бы эту ситуацию "матерью всех конфликтов" 21 века. Если мы будем способны это решить, если мы сможем сохранить территориальную целостность Украины и ее независимость, мы можем ожидать, что мир снова вернется к нормальности и к стабильности", - добавил он.

Влияние нападения на Израиль на войну в Украине

В украинской разведке отмечали, что Россия активно использует ситуацию в Израиле для ослабления международной поддержки Украины.

Ряд международных лидеров также отмечали, что нападение ХАМАС на Израиль будет способствовать российской агрессии против Украины.

Впрочем, в НАТО заявляли, что у них достаточно ресурсов для поддержки Украины и Израиля. В США также выступали с таким же заявлением.

В частности, недавно президент США Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета для помощи Украине и Израилю на 105 млрд долларов.