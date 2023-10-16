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У ГУР пояснили, як Росія використовує ситуацію в Ізраїлі проти України

Понеділок 16 жовтня 2023 01:36
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У ГУР пояснили, як Росія використовує ситуацію в Ізраїлі проти України Фото: Росія використовує ситуацію в Ізраїлі проти України (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росія активно використовує ситуацію в Ізраїлі, з'являються підтвердження взаємодії Кремля та ХАМАС.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі каналу "Ми Україна" .

"У РФ використовують терористичні атаки по Ізраїлю, з одного боку, з метою реалізації окремих інформаційно-психологічних операцій проти України на міжнародному рівні, з метою використати події та атаки в Ізраїлі проти України, послабити міжнародну підтримку – це факт", - зазначив Юсов.

За його словами, також дедалі частіше з'являється підтвердження взаємодії та співробітництва путінської Росії з рухом ХАМАС.

"І передача зброї, трофейної зброї до ХАМАСу відбулася раніше терористичних атак в Ізраїлі", - додав він.

Вторгнення ХАМАС до Ізраїлю

Нагадаємо, що 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль з боку сектору Газа. Терористи захопили заручників, убили сотні цивільних, а також узяли під контроль деякі військові об'єкти.

У відповідь Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголошує, що має намір знищити ХАМАС .

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна .

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