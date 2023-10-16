У ГУР пояснили, як Росія використовує ситуацію в Ізраїлі проти України

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі каналу "Ми Україна" .

"У РФ використовують терористичні атаки по Ізраїлю, з одного боку, з метою реалізації окремих інформаційно-психологічних операцій проти України на міжнародному рівні, з метою використати події та атаки в Ізраїлі проти України, послабити міжнародну підтримку – це факт", - зазначив Юсов.

За його словами, також дедалі частіше з'являється підтвердження взаємодії та співробітництва путінської Росії з рухом ХАМАС.

"І передача зброї, трофейної зброї до ХАМАСу відбулася раніше терористичних атак в Ізраїлі", - додав він.