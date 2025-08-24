UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Росія скинула ФАБи на Костянтинівку: пошкоджені будівлі та школу мистецтв

Фото: РФ обстріляла Костянтинівку, пошкоджено житлові та культурні об’єкти (facebook.com/sergij.gorbunov)
Автор: Владислава Ткаченко

Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України, російські війська завдали удару по місту Костянтинівка. Керовані авіабомби ФАБ-250 влучили у центр громади.

За попередніми даними, серед цивільного населення жертв та постраждалих немає.

Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади адміністративної будівлі, закладу культури, кількох багатоповерхових житлових будинків та гаражні приміщення.

Особливо постраждала школа мистецтв, де розташовувався пункт незламності.

 
Фото: РФ обстріляла Костянтинівку, пошкоджено житлові та культурні об’єкти facebook.com/sergij.gorbunov)

Тут місцеві отримували гуманітарну допомогу, заряджали телефони та брали очищену воду для своїх родин. Тепер цей пункт допомоги теж пошкоджений.

"Але ми знаємо: нашу свободу ворог не зможе зруйнувати! Кожен удар робить нас сильнішими, ще більш єдиними і непохитними у прагненні до Перемоги", - зазначив Грбунов.

Обстріл Донецької області

Нагадаємо, раніше російські терористи атакували безпілотними літальними апаратами (БпЛА) та фугасними авіаційними бомбами (ФАБ) Донецьку область. Через обстріл загинули восьмеро людей.

Також армія РФ завдала авіаудару по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу загинули три людини, ще одна - поранена.

