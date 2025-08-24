Росія скинула ФАБи на Костянтинівку: пошкоджені будівлі та школу мистецтв

За попередніми даними, серед цивільного населення жертв та постраждалих немає.

Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади адміністративної будівлі, закладу культури, кількох багатоповерхових житлових будинків та гаражні приміщення.

Особливо постраждала школа мистецтв, де розташовувався пункт незламності.

Фото: РФ обстріляла Костянтинівку, пошкоджено житлові та культурні об’єкти facebook.com/sergij.gorbunov)

Тут місцеві отримували гуманітарну допомогу, заряджали телефони та брали очищену воду для своїх родин. Тепер цей пункт допомоги теж пошкоджений.

"Але ми знаємо: нашу свободу ворог не зможе зруйнувати! Кожен удар робить нас сильнішими, ще більш єдиними і непохитними у прагненні до Перемоги", - зазначив Грбунов.