Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россия сбросила ФАБы на Константиновку: повреждены здания и школа искусств

Фото: РФ обстреляла Константиновку, повреждены жилые и культурные объекты (facebook.com/sergij.gorbunov)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины, российские войска нанесли удар по городу Константиновка. Управляемые авиабомбы ФАБ-250 попали в центр общины.

По предварительным данным, среди гражданского населения жертв и пострадавших нет.

В результате обстрела повреждены фасады административного здания, учреждения культуры, нескольких многоэтажных жилых домов и гаражные помещения.

Особенно пострадала школа искусств, где располагался пункт несокрушимости.

 
Фото: РФ обстреляла Константиновку, повреждены жилые и культурные объекты facebook.com/sergij.gorbunov)

Здесь местные получали гуманитарную помощь, заряжали телефоны и брали очищенную воду для своих семей. Теперь этот пункт помощи тоже поврежден.

"Но мы знаем: нашу свободу враг не сможет разрушить! Каждый удар делает нас сильнее, еще более едиными и непоколебимыми в стремлении к Победе", - отметил Грбунов.

Обстрел Донецкой области

Напомним, ранее российские террористы атаковали беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) и фугасными авиационными бомбами (ФАБ) Донецкую область. Из-за обстрела погибли восемь человек.

Также армия РФ нанесла авиаудар по Константиновке. В результате обстрела погибли три человека, еще один - ранен.

