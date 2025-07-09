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Росіяни зранку обстріляли дронами та ФАБами Донецьку область, загинули 8 людей

Середа 09 липня 2025 14:34
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Росіяни зранку обстріляли дронами та ФАБами Донецьку область, загинули 8 людей Ілюстративне фото: росіяни зранку обстріляли дронами та ФАБами Донецьку область, загинули 8 людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Близько о 10 ранку російські терористи атакували безпілотними літальними апаратами (БпЛА) та фугасними авіаційними бомбами (ФАБ) Донецьку області. Внаслідок обстрілу загинули восьмеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

Родинське

Як пише прокуратура, близько о 10 ранку терористи атакували FPV-дронами легкові автомобілі у Родинському.

Один з транспортних засобів, у якому перебували двоє людей, загорівся. Обидва громадянина загинули на місці.

Ще в одному авто несумісні з життям поранення отримали водій та двоє пасажирів.

Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюються.

Фото: росіяни зранку обстріляли дронами та ФАБами Донецьку область, загинули 8 людей (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Костянтинівка

Вже через десять хвилин ворог скинув дві авіаційні бомби "ФАБ-250" на Костянтинівку, внаслідок чого загинули троє чоловіків 42, 53 й 71 років, які перебували на вулиці на момент обстрілу.

Зокрема осколкові поранення отримав 59-річний містянин.

Внаслідок атаки були пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни росіяни регулярно обстрілюють територію України. Для атак терористи застосовують дрони, ракети різних типів, керовані авіаційні бомби (КАБи) та артилерію. Найбільше від обстрілів страждають прифронтові області.

За словами голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна, через регулярні обстріли Костянтинівка перебуває на межі гуманітарної катастрофи.

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Війна в Україні Донецька область
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