Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Краматорську: загинула дитина

Війська РФ в ніч 22 липня атакували Краматорськ керованою авіабомбою. Удар прийшовся на житлову багатоповерхівку, де загинула дитина та постраждали 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка .

"Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопець 2015 року народження. Ще пʼятеро осіб постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога", - йдеться у повідомленні.

За його словами, ворог завдав удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Краматорську. Снаряд влучив у багатоквартирний житловий будинок, що спричинило пожежу.

Що відомо про Краматорськ

Краматорськ - важливий промисловий і адміністративний центр сходу України, розташований у Донецькій області.

До 2014 року місто входило до складу потужного промислового вузла Донбасу, а після початку російської агресії стало тимчасовим адміністративним центром області, яка перебуває під контролем української влади.

З початком повномасштабного вторгнення Краматорськ неодноразово зазнавав ворожих обстрілів. Одним із найтрагічніших випадків став ракетний удар по залізничному вокзалу у квітні 2022 року, внаслідок якого загинули десятки цивільних осіб.

Удари по Краматорську

Нагадаємо, у неділю 22 липня загарбники обстріляли Краматорськ: по місту було випущено сім снарядів. Постраждали промислова зона та житлова забудова.

Перед тим російські загарбники двічі атакували місто Краматорськ, що у Донецькій області. Під ворожою атакою опинився приватний сектор та постраждали люди.

Також російські війська завдали серії авіаударів по Краматорську. Тоді по місту було завдано сім ворожих ударів, які прийшлися на промислові об’єкти та житлові квартали Краматорська. Один із боєприпасів влучив у багатоповерхівку.

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