Росія скинула авіабомбу на Краматорськ: є поранені та руйнування

Російська армія вранці понеділка, 19 травня, скинула керовану авіаційну бомбу на околиці міста Краматорськ. Є поранені та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Краматорської міської ради.

Як розповіла місцева влада, удару було завдано близько 11:10. Росіяни вдарили по околицях Краматорська 250-кілограмовою керованою авіаційною бомбою.

Внаслідок удару постраждали дві людини, вони отримали мінно-вибухові травми. Також відомо, що пошкоджень зазнали сім будинків.



Обстріли Краматорська

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти регулярно обстрілюють Краматорськ із різного виду озброєння. Зокрема, ввечері 22 березня Росія скинула дві авіабомби по приватному сектору Краматорська - було поранено чоловіка.

За даними ДСНС, в результаті обстрілу пошкоджено 28 житлових будинків, а також виникли пожежі у приватному будинку та на відкритій території.

Також ми писали, що російська армія ввечері четверга, 15 травня, завдала дронового удару по місту Краматорськ.