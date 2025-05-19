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Росія скинула авіабомбу на Краматорськ: є поранені та руйнування

Понеділок 19 травня 2025 14:31
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Росія скинула авіабомбу на Краматорськ: є поранені та руйнування Ілюстративне фото: Росія скинула авіабомбу на Краматорськ 19 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вранці понеділка, 19 травня, скинула керовану авіаційну бомбу на околиці міста Краматорськ. Є поранені та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Краматорської міської ради.

Як розповіла місцева влада, удару було завдано близько 11:10. Росіяни вдарили по околицях Краматорська 250-кілограмовою керованою авіаційною бомбою.

Внаслідок удару постраждали дві людини, вони отримали мінно-вибухові травми. Також відомо, що пошкоджень зазнали сім будинків.
Росія скинула авіабомбу на Краматорськ: є поранені та руйнування

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти регулярно обстрілюють Краматорськ із різного виду озброєння. Зокрема, ввечері 22 березня Росія скинула дві авіабомби по приватному сектору Краматорська - було поранено чоловіка.

За даними ДСНС, в результаті обстрілу пошкоджено 28 житлових будинків, а також виникли пожежі у приватному будинку та на відкритій території.

Також ми писали, що російська армія ввечері четверга, 15 травня, завдала дронового удару по місту Краматорськ.

У вівторок, 6 травня вранці російські війська завдали щонайменше семи ударів по Краматорську.

За попередніми даними, всі удари були спрямовані на промислову зону міста.

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