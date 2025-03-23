РФ атакувала Краматорськ авіабомбами: десятки будинків пошкоджено, є поранений

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Рятувальні служби оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежі на загальній площі 35 кв.м.

За даними ДСНС, в результаті обстрілу пошкоджено 28 житлових будинків, а також виникли пожежі у приватному будинку та на відкритій території.

Увечері 22 березня внаслідок російського авіаудару двома авіабомбами по приватному сектору Краматорська було поранено чоловіка.

Атака на Україну

Нагадаємо, що нічному звіті ДСНС рятувальники зазначили райони, де сталися пожежі. На той момент стало відомо, що в столиці загинуло двоє людей, а сім осіб отримали поранення.

Згодом у Києві кількість жертв нічної російської атаки дронами зросла до трьох, серед загиблих - 5-річна дитина. Також є постраждалі.

Також цієї ночі російські війська атакували Київську область, внаслідок чого пошкоджено будинки та автомобіль, а також двоє осіб отримали травми.

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