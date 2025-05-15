Росіяни вдарили дроном по Краматорську: є руйнування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Краматорської міської ради.

За попередньою інформацією, з використанням дрону о 19:20 росіяни обстріляли промислову зону міста.

"На щастя, обійшлося без постраждалих, але є руйнування. Встановлюємо наслідки пошкоджень", - сказано у повідомленні.

Обстріли Краматорська

Російські війська регулярно обстрілюють Краматорськ, використовуючи різні види озброєння.

Так, увечері 22 березня окупанти скинули дві авіабомби на приватний сектор міста, внаслідок чого поранення дістав місцевий мешканець. За інформацією ДСНС, тоді були пошкоджені 28 житлових будинків, а також виникли пожежі в одному з будинків і на відкритій території.

Раніше, 20 березня, Краматорськ зазнав подвійного обстрілу — близько 10:20 та 10:40. Ударів зазнали промислова зона та житловий район, постраждали троє людей.

Ще один напад стався 6 березня, коли росіяни випустили по місту три керовані авіабомби. У результаті атаки поранено двох людей, пошкоджено житлову забудову й об’єкти промислової інфраструктури. Усім постраждалим надано медичну допомогу.