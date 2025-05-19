Россия сбросила авиабомбу на Краматорск: есть раненые и разрушения

Российская армия утром понедельника, 19 мая, сбросила управляемую авиационную бомбу на окраине города Краматорск. Есть раненые и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Краматорского городского совета.

Как рассказали местные власти, удар был нанесен около 11:10. Россияне ударили по окрестностям Краматорска 250-килограммовой управляемой авиационной бомбой.

В результате удара пострадали два человека, они получили минно-взрывные травмы. Также известно, что повреждения получили семь домов.



Обстрелы Краматорска

Напомним, в последнее время российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск из различного вида вооружения. В частности, вечером 22 марта Россия сбросила две авиабомбы по частному сектору Краматорска - был ранен мужчина.

По данным ГСЧС, в результате обстрела повреждены 28 жилых домов, а также возникли пожары в частном доме и на открытой территории.

Также мы писали, что российская армия вечером четверга, 15 мая, нанесла дроновой удар по городу Краматорск.