Россия сбросила авиабомбу на Краматорск: есть раненые и разрушения
Российская армия утром понедельника, 19 мая, сбросила управляемую авиационную бомбу на окраине города Краматорск. Есть раненые и разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Краматорского городского совета.
Как рассказали местные власти, удар был нанесен около 11:10. Россияне ударили по окрестностям Краматорска 250-килограммовой управляемой авиационной бомбой.
В результате удара пострадали два человека, они получили минно-взрывные травмы. Также известно, что повреждения получили семь домов.
Обстрелы Краматорска
Напомним, в последнее время российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск из различного вида вооружения. В частности, вечером 22 марта Россия сбросила две авиабомбы по частному сектору Краматорска - был ранен мужчина.
По данным ГСЧС, в результате обстрела повреждены 28 жилых домов, а также возникли пожары в частном доме и на открытой территории.
Также мы писали, что российская армия вечером четверга, 15 мая, нанесла дроновой удар по городу Краматорск.
Во вторник, 6 мая утром российские войска нанесли по меньшей мере семь ударов по Краматорску.
По предварительным данным, все удары были направлены на промышленную зону города.
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