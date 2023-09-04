Росія скасувала спільні з Білоруссю стратегічні навчання "Захід-2023"

Журналісти запитали у Шойгу, чи будуть проводитися навчання.

"Ні, цього року у нас навчання в Україні", - цинічно відповів Шойгу.

Навчання "Захід"

Це спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі. У 2021 році в маневрах узяло участь близько 200 тисяч військових, до 760 одиниць техніки та 15 бойових кораблів.

Що цьому могло передувати

За даними британської розвідки, неефективність російських військових в Україні показала, що "навчання "Захід" мали обмежену цінність для навчання і здебільшого проводилися для показухи".

Росія скасувала "Захід-23", тому що в наявності надто мало військ та техніки. Крім того, існує реальна ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із проведенням навчань "Захід" під час війни, зазначають у Міноборони Британії.