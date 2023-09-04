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Росія скасувала спільні з Білоруссю стратегічні навчання "Захід-2023"

Фото: Сергій Шойгу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія офіційно скасувала проведення спільно з Білоруссю стратегічних навчань "Захід-2023". Вони мали відбутися у вересні.

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистський телеканал "Звезда".

Журналісти запитали у Шойгу, чи будуть проводитися навчання.

"Ні, цього року у нас навчання в Україні", - цинічно відповів Шойгу. 

Навчання "Захід"

Це спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі. У 2021 році в маневрах узяло участь близько 200 тисяч військових, до 760 одиниць техніки та 15 бойових кораблів.

Що цьому могло передувати

За даними британської розвідки, неефективність російських військових в Україні показала, що "навчання "Захід" мали обмежену цінність для навчання і здебільшого проводилися для показухи".

Росія скасувала "Захід-23", тому що в наявності надто мало військ та техніки. Крім того, існує реальна ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із проведенням навчань "Захід" під час війни, зазначають у Міноборони Британії.

У липні повідомлялось, що Росія відмовилась проводити своє головне міжнародне авіашоу MAKS. Причиною цього стали результати війни проти України.

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