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Россия отменила совместные с Беларусью стратегические учения "Запад-2023"

Фото: Сергей Шойгу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия официально отменила проведение совместно с Беларусью стратегических учений "Запад-2023". Они должны были состояться в сентябре.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистский телеканал "Звезда".

Журналисты спросили у Шойгу, будут ли проводиться учения.

"Нет, в этом году у нас учения в Украине", - цинично ответил Шойгу. 

Обучение "Запад"

Это совместные стратегические учения России и Белоруссии. В 2021 году в маневрах приняло участие около 200 тысяч военных, до 760 единиц техники и 15 боевых кораблей.

Что этому могло предшествовать

По данным британской разведки, неэффективность российских военных в Украине показала, что "учения "Запад" имели ограниченную ценность для обучения и в основном проводились для показухи".

Россия отменила "Запад-23", потому что налицо слишком мало войск и техники. Кроме того, существует реальная вероятность, что российское руководство также чувствительно к внутренней критике, связанной с проведением учений "Запад" во время войны, отмечают в Минобороны Британии.

В июле сообщалось, что Россия отказалась проводить свое главное международное авиашоу MAKS. Причиной этого стали результаты войны против Украины.

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