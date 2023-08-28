ua en ru
Пн, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка назвала причини скасування найбільших російських навчань "Захід-23"

Москва, Понеділок 28 серпня 2023 09:04
UA EN RU
Британська розвідка назвала причини скасування найбільших російських навчань "Захід-23" Фото: позбавлена військової техніки Росія скасувала навчання (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія, швидше за все, скасувала заплановані спільні стратегічні навчання "Захід-23" - великий щорічний захід, який мав стати кульмінацією року військової підготовки. Навчання мали відбутися у вересні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, з 2010 року у Росії діє чотирирічний цикл ротації навчань "Захід-23" по всій країні. Однак з 2021 року Росія проводила "Захід-23" на заході Росії щонайменше раз на два роки, оскільки її пріоритетом є протидія тому, що вона сприймає як загрозу з боку НАТО. Зокрема, 2021 проводилися найбільші російські навчання з радянських часів.

За даними британської розвідки, неефективність російських військових в Україні показала, що "навчання "Захід" мали обмежену цінність для навчання і здебільшого проводилися для показухи".

Росія, ймовірно, скасувала "Захід-23", тому що в наявності надто мало військ та техніки. Крім того, існує реальна ймовірність того, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, пов'язаної із проведенням навчань "Захід" під час війни, зазначають у Міноборони Британії.

Проблеми з технікою

Нагадаємо, за даними центру Oryx, який реєструє лише ті втрати, які може підтвердити, з початку війни в 2022 році було знищено, пошкоджено, кинуто або захоплено 2082 російські танки. При цьому танковий парк України виріс з початку вторгнення минулого року, тоді як російський скоротився вдвічі.

У цьому Росія використовує на війні стару техніку. За час війни проти України понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів було знято зі зберігання на найбільшій відомій базі законсервованої військової техніки "Вагжанове" у Бурятії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва
NEWS
Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області
Нічна атака РФ: є руйнування в Кривому Розі та Полтавській області
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші