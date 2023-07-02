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РФ скасувала своє головне авіашоу. У Британії пояснили побоювання росіян

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Москва, Неділя 02 липня 2023 09:45
РФ скасувала своє головне авіашоу. У Британії пояснили побоювання росіян Фото: РФ скасувала своє головне авіашоу MAKS (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія цього року не буде проводити своє головне міжнародне авіашоу MAKS. Причиною цього стали результати війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що у Росії вперше за 30 років скасували міжнародне авіашоу MAKS. Воно проходить у Підмосков'ї. Під час авіасалону РФ демонструє весь сектор авіації: як цивільні, так і військові літаки. Це допомагало залучати нових клієнтів.

Британська розвідка вважає, що причиною скасування шоу стала загроза атак безпілотників та міжнародна ізоляція через війну РФ проти України.

"Шоу, ймовірно, було скасовано здебільшого через серйозні занепокоєння безпекою після недавніх атак безпілотних літальних апаратів у Росії. Організатори, ймовірно, також усвідомлювали потенційну шкоду для репутації, якщо на захід приїде менше міжнародних делегацій", - зазначає розвідка.

За даними розвідки, аерокосмічний сектор Росії страждає через міжнародні санкції, а висококваліфікованих спеціалістів мобілізують на війну.

"Тим часом головнокомандувач Повітряно-космічними силами генерал Сергій Суровікін не з'являвся на публіці після невдалого заколоту групи Вагнера, для якої він був контактним пунктом у Міністерстві оборони Росії", - йдеться у повідомленні.

Втрати російської авіації

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російська армія з початку повномасштабної війни втратила вже 315 літаків та 308 гелікоптерів. Серед знищеної авіації є чимало нових бортів, зокрема ударні гелікоптери Ка-52 "Алігатор".

Також через вплив санкцій постраждала і російська цивільна авіація. Деякі компанії-виробники відмовилися підтримувати технічний стан російських літаків.

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