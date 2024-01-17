Росія шукає в Криму "військових інструкторів" для відправки в країни Африки, - ГУР

"Наполегливий рекрутинг Москва проводить і на тимчасово окупованих територіях України, зокрема - в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в заяві.

Зазначається, що контракти пропонують підписувати військовим запасу окупаційної армії РФ - фахівцям з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва, військовим морякам і деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.

Чому РФ хоче відправляти військових до Африки

Угоди розраховані на кілька років із місячною зарплатою, порівнянною з грошовим забезпеченням російських окупантів, які воюють проти України.

"Найманців приваблюють не тільки високими заробітками, а й можливістю уникнути участі у війні проти нашої держави, що передбачає високі ризики смерті", - пише ГУР.

У розвідці уточнили, що метою відправки відповідного контингенту РФ бачить розширення свого впливу в Африці.

Відносини РФ і країн Африки

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія планує підписати угоди про військову співпрацю ще з кількома африканськими країнами.

Також у листопаді Bloomberg писало, що в Африку почнуть надходити російські вантажі безоплатного зерна, щоб надати нового імпульсу прагненню Росії посилити свій вплив на континенті.

Також Центр національного спротиву повідомляв, що російські окупанти готують експедицію в Африку для пошуку і підготовки найманців для участі у війні проти України.