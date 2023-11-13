РФ намагається позиціонувати себе "гарантом" безпеки для авторитарних країн Африки, - ISW

Росія планує підписати угоди ще з кількома африканськими країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін заявив у телеінтерв'ю програмі "Військове приймання" 12 листопада, що найближчим часом Росія підпише угоди про військове співробітництво ще з шістьма африканськими країнами.

За словами Фоміна, останніми роками Росія активно розвиває співпрацю з африканськими країнами в галузі оборони. Наразі підписано військові угоди з 30 із 54 африканських країн.

Фомін не уточнив, з якими африканськими країнами Росія підпише угоди. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров останніми місяцями зустрічалися з делегаціями Буркіна-Фасо, Нігеру, Малі та Лівії.

За словами видання "Jeune Afrique", 11 листопада група російських військовослужбовців прибула до Буркіна-Фасо, щоб захистити президента Ібрагіма Траоре від майбутніх спроб державного перевороту. Це, на думку російських джерел, стало результатом зустрічі Шойгу 7 листопада з міністром оборони та у справах ветеранів Буркіна-Фасо бригадного генерала Кассума Кулібалі.

Кремль, схоже, використовує військові угоди з африканськими країнами, щоб заповнити вакуум влади, створений відходом західних гравців із регіону, наприклад, відходом ООН з Малі.

Співпраця РФ із країнами Африки

Після смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Росія працює над новою військовою структурою. Вона візьме на себе розгалужені операції в Африці.

Також ми писали, що африканські країни побоюються посилення впливу Росії на континенті та розглядають досвід України як можливий шлях протидії цьому.