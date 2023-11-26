Росія починає постачання зерна до Африки, щоб зміцнити свій вплив на континенті, - Bloomberg

В Африку найближчими днями почнуть надходити російські вантажі безоплатного зерна, щоб надати нового імпульсу прагненню Росії посилити свій вплив на континенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що прагнення Росії зміцнити зв'язки з африканськими країнами шляхом розширення торгівлі та направлення найманців ПВК "Вагнера" для підтримки нестабільних урядів слідує за спробами США та їхніх союзників ізолювати її у відповідь на вторгнення в Україну. Проте Африка залишається незначним гравцем - обсяг її двосторонньої торгівлі з континентом у 2022 році становив лише 18 млрд доларів, що лише трохи менше за 282 млрд доларів Китаю.

Водночас дослідження, представлені на конференції в Кейптауні, організованій фондом колишнього президента ПАР Табо Мбекі, намагалися розвіяти думку про те, що Москва несе головну відповідальність за зростання цін на продукти харчування.

Згідно з дослідженням, яке підтримав фонд російського мільярдера Андрія Мельниченка, прямі або непрямі санкції, накладені на Росію та її союзника Білорусь, скоротили світові поставки добрив і аміаку на 40,8 млн тонн до квітня 2023 року.

Хоча російські добрива не потрапили під міжнародні санкції, штрафи, накладені на власників компаній, що їх виробляють, а також обмеження з боку банківської та логістичної галузей призвели до падіння експорту минулого року. Згодом вони відновилися, що призвело до зниження цін.

Аналіз впливу чорноморської зернової угоди показав, що вона допомогла прогодувати близько 95 млн осіб, але не забезпечила безперешкодного надходження добрив із Росії на світові ринки.

Також наголошується, що мільярдер Мельниченко наприкінці минулого року відвідав Південну Африку, з метою лобіювати політиків, щоб вони підтримали його прохання до ЄС вирішити проблеми з поставками добрив.

"Зернова угода"

Після виходу з угоди Росія неодноразово обстрілювала українські порти і зернові склади, що викликало хвилю звинувачень з боку України і Заходу в тому, що вона використовує продовольство як зброю війни, а світові ціни на зерно знову зросли.

При цьому російський диктатор Володимир Путін використовував саміт Росія-Африка, що проходив у Санкт-Петербурзі наприкінці липня, щоб спробувати надати нового імпульсу зв'язкам країн.

Зокрема, він пообіцяв безкоштовно доставити російське зерно протягом найближчих кількох місяців шести країнам-учасницям саміту.

У той же час президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва відповів, що Хараре не відчуває браку продовольства.

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