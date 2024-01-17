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Россия ищет в Крыму "военных инструкторов" для отправки в страны Африки, - ГУР

Архивное фото: Россия ищет в Крыму "военных инструкторов" для отправки в страны Африки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия формирует отряды так называемых "военных инструкторов" для дальнейшей отправки на территорию стран Африки. Кремль хочет расширить там свое влияние.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Настойчивый рекрутинг Москва проводит и на временно оккупированных территориях Украины, в частности - во временно оккупированном Крыму", - говорится в заявлении.

Отмечается, что контракты предлагают подписывать военным запаса оккупационной армии РФ - специалистам по обслуживанию систем противовоздушной обороны российского производства, военным морякам и некоторым другим специалистам военно-технической сферы.

Почему РФ хочет отправлять военных в Африку

Соглашения рассчитаны на несколько лет с месячной зарплатой, сопоставимой с денежным обеспечением российских оккупантов, воюющих против Украины.

"Наемников привлекают не только высокими заработками, но и возможностью избежать участия в войне против нашего государства, что предполагает высокие риски смерти", - пишет ГУР.

В разведке уточнили, что целью отправки соответствующего контингента РФ видит расширение своего влияния в Африке.

Отношения РФ и стран Африки

Ранее Институт изучения войны сообщал, что Россия планирует подписать соглашения о военном сотрудничестве с несколькими африканскими странами.

Также в ноябре Bloomberg писало, что в Африку начнут поступать российские грузы безвозмездного зерна, чтобы придать новый импульс стремлению России усилить свое влияние на континенте.

Также Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупанты готовят экспедицию в Африку для поиска и подготовки наемников для участия в войне против Украины.

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