Россия ежемесячно может запускать по Украине до 100 баллистических ракет, - "Флэш"
Россия способна применять против Украины около 100 баллистических ракет в месяц. Атаки на бизнес, склады, производство и т.д. будут продолжаться.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил внештатный советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.
"Флэш" отметил, что в последнее время российские войска все чаще наносят удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по складам, производственным предприятиям, логистическим объектам и торговым сетям.
По его мнению, нынешняя интенсивность ударов отчасти обусловлена использованием Россией накопленных резервов. В дальнейшем оккупанты смогут применять около 100 баллистических ракет ежемесячно.
"Как это происходит? Враг знает, где находятся наши цели, это не тайна некоторых складов, это абсолютно открытая информация. Потом не нужно никаких там спутников, каналов разведки", - объяснил советник президента.
По его словам, для сбора информации о потенциальных целях россияне могут вербовать людей, которые за вознаграждение следят за работой складов, фиксируют движение грузовиков и объемы перевозок, а затем передают эти данные российской стороне.
Массированная атака на Украину и дефицит ракет для ПВО
Напомним, в ночь на 5 августа Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли уничтожить вражескую баллистику из-за дефицита ракет для системы ПВО Patriot.
Основным направлением удара этой ночью была Киевская область.
В Киеве результаты фиксируются в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах Киева.
В городе повреждена жилая инфраструктура, возникли пожары на складах, а в Голосеевском районе произошла утечка аммиака, который уже локализовали. Погиб один человек, более 20 - пострадали.
В Киевской области погибли 16 человек, ещё более 30 получили ранения.
Под огнем оказались "Эпицентр", ROZETKA, "Новая почта", "Сильпо", NOVUS и не только.
Детальнее о последствиях ночной атаки РФ на Киев и область - читайте в материале РБК-Украина.
Следует отметить, что, по словам президента Владимира Зеленского, поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны сократились втрое по сравнению с 2025 годом. Хотя у партнеров они есть.
В то же время СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп отказался предоставить Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot даже после личной просьбы Зеленского.