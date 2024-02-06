Росія щодня завдає до 2500 ударів по території Донецької області, - ОВА

Область на сході, 57% якої окуповано, перебуває на передовій війни з 2014 року, коли підтримувані Росією маріонетки захопили адміністративний центр області, місто Донецьк, а також багато інших великих міст.

Відтоді як Росія почала повномасштабне вторгнення 2022 року, саме тут відбулося багато найжорстокіших і найзатяжніших битв цієї війни.

"Ворог обстрілює регіон від 1500 до 2500 разів на день", - сказав очільник Донецької ОВА.

Він додав, що РФ досі прагне захопити весь регіон. Філашкін уточнив, що такі щільні й важкі обстріли відбуваються майже щодня.

Ситуація в Авдіївці

Філашкін сказав, що місто Авдіївка, де розташований найбільший коксохімічний завод у Європі - об'єкт масованої російської атаки з жовтня минулого року, - знищене на 95-98%.

"Тільки за останній місяць ворог скинув близько 200 керованих авіабомб на Авдіївку. Вони її повністю знищують", - зазначив він.

Місцева влада заявляє, що кількість цивільних у місті скоротилася до менш ніж 1000 осіб. Філашкін каже, що благає тих, хто залишився, виїхати заради власної безпеки.

Курахівська ТЕС

Очільник області повідомив, що Курахівська ТЕС - одне з небагатьох великих джерел виробництва електроенергії в регіоні, що залишилося - була змушена припинити роботу тиждень тому через російські обстріли.

За його словами, це частина широкої кампанії ворога з руйнування інфраструктури.

"Ворог намагається знищити об'єкти критичної інфраструктури, щоб людям було складно залишатися в регіоні взимку", - додав він.

Що ще сказав Філашкін

Після того, як керована авіабомба нещодавно влучила в житловий будинок у прифронтовому містечку Нью-Йорк, знадобилося 10 днів, щоб вручну розібрати руїни і знайти тіла п'ятьох мешканців, оскільки обстріл був надто інтенсивним, щоб підвезти техніку.

"Щойно ми почали завозити крани та екскаватори для допомоги людям, ворог почав їх обстрілювати", - розповів він.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення він особисто брав участь у десятці евакуаційних рейсів із Волновахи, доки росіяни не захопили місто менш як за місяць після вторгнення.

"Кілька разів я вже думав, що ми звідти не виберемося", - згадав Філашкін.

Обстріли населених пунктів у Донецькій області

Нещодавно повідомлялося, що російська армія вже понад два тижні регулярно завдає ударів по Мирнограду в Донецькій області. Унаслідок чергового обстрілу було зруйновано школу.

Пізніше Російська Федерація завдала удару по місту Покровськ. Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею пошкоджено ролетні ворота в гаражі пожежної частини.

Також російська армія обстріляла Торецьк 4 лютого. Одна людина загинула, двоє поранені.