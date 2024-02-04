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Окупанти атакували Торецьк з артилерії: є жертва та поранені

Донбас, Неділя 04 лютого 2024 13:53
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Окупанти атакували Торецьк з артилерії: є жертва та поранені Фото: окупанти атакували Торецьк з артилерії 4 лютого, є жертва та поранені (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Російська армія обстріляла Торецьку Донецької області 4 лютого. Одна людина загинула, двоє поранено.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Так, близько першої години дня росіяни обстріляли Торецьк з артилерії - поцілили у житлову забудову.

"Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранено внаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецька", - констатував він.

За даними голови ОВА, поранені доставлені до найближчої лікарні для надання медичної допомоги.

Обстріли Торецька Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють Торецьк. Так, 28 листопада 2023 року російські війська вдарили з авіації по шахті в Торецьку. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири жінки - робітниці, які перебували в одній із майстерень. Пізніше кількість поранених зросла до п'яти.

Буквально за два дні, 30 листопада, російські війська поранили трьох жителів Торецька, які чекали на "гуманітарку". Місто окупанти обстріляли з міномету.

А 21 грудня 2023 року армія РФ скинула дві авіабомби на Торецьк. Загинуло троє людей, ще шестеро дістали поранення.

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Донецька область Торецк
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