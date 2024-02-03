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Росія обстріляла пожежну частину у Покровську (фото)

Субота 03 лютого 2024 19:47
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Росія обстріляла пожежну частину у Покровську (фото) Ілюстративне фото: рятувальники (facebook com Сергій Крук)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері суботи, 3 лютого, завдала удару по місту Покровськ у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

За даними відомства, внаслідок обстрілу вибуховою хвилею пошкоджено ролетні ворота у гаражі пожежної частни. Окрім цього того вибило вікна та двері в одному з приміщень частини.

"На щастя, постраждалих серед особового складу немає", - сказано в повідомленні.

Фото: Росія обстріляла пожежну частину у Покровську (t.me/dsns_telegram)

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 2 лютого та у ніч проти 3 лютого російські загарбники знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Внаслідок ворожої атаки, зокрема, пролунали вибухи в Полтавській області. Глава ОВА Філіп Пронін заявив, що за попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі, і постраждалих немає.

Пізніше вночі війска РФ запустили ще кілька груп "Шахедів" по території України. Кілька разів ворог направляв їх для ударів, зокрема, по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області. У місцевих пабліках писали про звуки вибухів, та звучали припущення, що це є результатом роботи систем протиповітряної оборони.

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