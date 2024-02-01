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Місто під ударом уже два тижні. Росіяни ракетою знищили школу в Мирнограді (відео)

Мирноград, Четвер 01 лютого 2024 18:51
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Місто під ударом уже два тижні. Росіяни ракетою знищили школу в Мирнограді (відео) Архівне фото: Росіяни ракетою знищили школу в Мирнограді (воєн ТВ)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія вже два тижні регулярно завдає ударів по Мирнограду в Донецькій області. Унаслідок останнього обстрілу було зруйновано школу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

"У ніч на 1 лютого Росія влучила ракетою по школі. Удень тут працювали педагоги, а також функціонував пункт роздачі води", - йдеться в заяві.

Зазначається, що там також знаходився центр із надання допомоги цивільному населенню з усього міста. Постраждали щонайменше 12 будинків і магазин.

Правоохоронці задокументували наслідки обстрілу, матеріали передано в СБУ. Справу розслідують за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Обстріли Мирнограда

Нагадаємо, в ніч на 26 січня російські загарбники вдарили двома ракетами по місту Мирноград. В епіцентрі вибухів опинився житловий сектор. Постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей.

Пізніше повідомлялось, що російські війська знову завдали ракетного удару по Мирнограду. Пошкоджені багато будинків, троє людей постраждали, серед них підліток.

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