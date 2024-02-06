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Россия ежедневно наносит до 2500 ударов по территории Донецкой области, - ОВА

Архивное фото: Вадим Филашкин, глава Донецкой ОВА (facebook.com/vadym.filashkin)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия ежедневно наносит от 1500 до 2500 ударов по территории Донецкой области.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Область на востоке, 57% которой оккупировано, находится на передовой войны с 2014 года, когда поддерживаемые Россией марионетки захватили административный центр области, город Донецк, а также многие другие крупные города.

С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году, именно здесь произошло много самых жестоких и затяжных сражений этой войны.

"Враг обстреливает регион от 1500 до 2500 раз в день", - сказал глава Донецкой ОГА.

Он добавил, что РФ до сих пор стремится захватить весь регион. Филашкин уточнил, что такие плотные и тяжелые обстрелы происходят почти ежедневно.

Ситуация в Авдеевке

Филашкин сказал, что город Авдеевка, где расположен крупнейший коксохимический завод в Европе - объект массированной российской атаки с октября прошлого года, - уничтожен на 95-98%. 

"Только за последний месяц враг сбросил около 200 управляемых авиабомб на Авдеевку. Они ее полностью уничтожают", - отметил он.

Местные власти заявляют, что количество гражданских в городе сократилось до менее чем 1000 человек. Филашкин говорит, что умоляет тех, кто остался, уехать ради собственной безопасности.

Кураховская ТЭС

Глава области сообщил, что Кураховская ТЭС - один из немногих оставшихся крупных источников производства электроэнергии в регионе - была вынуждена прекратить работу неделю назад из-за российских обстрелов. 

По его словам, это часть широкой кампании врага по разрушению инфраструктуры. 

"Враг пытается уничтожить объекты критической инфраструктуры, чтобы людям было сложно оставаться в регионе зимой", - добавил он.

Что еще сказал Филашкин

После того, как управляемая авиабомба недавно попала в жилой дом в прифронтовом городке Нью-Йорк, понадобилось 10 дней, чтобы вручную разобрать руины и найти тела пятерых жителей, поскольку обстрел был слишком интенсивным, чтобы подвезти технику.

"Как только мы начали завозить краны и экскаваторы для помощи людям, враг начал их обстреливать", - рассказал он.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения он лично участвовал в десятке эвакуационных рейсов из Волновахи, пока россияне не захватили город менее чем через месяц после вторжения.

"Несколько раз я уже думал, что мы оттуда не выберемся", - вспомнил Филашкин.

Обстрелы населенных пунктов в Донецкой области

Недавно сообщалось, что российская армия уже более двух недель регулярно наносит удары по Мирнограду в Донецкой области. В результате очередного обстрела была разрушена школа.

Позже Российская Федерация нанесла удар по городу Покровск. В результате обстрела взрывной волной повреждены ролетные ворота в гараже пожарной части.

Также российская армия обстреляла Торецк 4 февраля. Один человек погиб, двое ранены.

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