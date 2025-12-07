ua en ru
Росія розширює співпрацю з Індією, хоче спільно виробляти дрони, - ISW

Неділя 07 грудня 2025 13:52
UA EN RU
Росія розширює співпрацю з Індією, хоче спільно виробляти дрони, - ISW Фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кремль усе більше покладається на Індію, щоб компенсувати брак робочої сили, а також хоче, щоб Делі підтримав виробництво дронів, які Росія хоче використати для війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Глова російського державного оборонного конгломерату "Ростех" Сергій Чемезов 5 грудня заявив, що Росія веде переговори з Індією щодо локалізації виробництва російських безпілотників, зокрема "Ланцет", в Індії.

Напередодні російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю India Today сказав, що Росія не лише продає Індії зброю, а й передає технології для суднобудування, ракетної та авіаційної галузей. Диктатор стверджує, що Індія використовує російські винищувачі Су-57, а також виробляє на своїй території танки Т-90 і спільно розроблені ракети BrahMos.

Аналітики зазначають, що такі заяви Путіна та глави "Ростеху" свідчать про те, що Москва може розглядати розширення співпраці з Індією до спільного виробництва безпілотників.

РФ, ймовірно, планує застосовувати ці дрони у війні проти України - можливо, в обмін на передачу Індії нових російських технологій та бойового досвіду.

Також відомо, що делегація Смоленського центру пілотування FPV-дронів прибула до Індії для виконання завдань у межах російсько-індійського стратегічного партнерства.

5 грудня віцепрем'єр-міністр РФ Денис Мантуров заявив, що Росія може прийняти "необмежену кількість" трудових мігрантів з Індії згідно з новою двосторонньою угодою про "мобільність робочої сили", яку підписали цього дня в Нью-Делі.

За словами Мантурова, російській промисловості бракує 800 тисяч працівників, а торгівлі, будівництву та сфері послуг - 1,5 мільйона людей.

Віцепремʼєр заявив, що Росії знадобиться понад рік, щоб створити умови, необхідні для прийняття, працевлаштування та оформлення документів індійських мігрантів.

Водночас голова окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо 6 грудня заявив про обговорення можливої співпраці з індійськими партнерами на нещодавньому міжнародному інвестиційному форумі у Москві.

Сальдо стверджує, що окупаційна влада готова залучати індійських трудових мігрантів для "зміцнення сільськогосподарської промисловості регіону" та готова співпрацювати з індійськими партнерами для інтеграції окупованої Херсонської області в "міжнародні торговельні коридори".

Співпраця Росії та Індії

Нагадаємо, Індія зазнала економічних та торгових втрат через співпрацю з Росією, особливо в контексті війни Росії проти України та санкційного тиску США та ЄС.

Так, через тісні відносини з Росією США у 2025 році підвищили мита на більшість індійських товарів до 50%, включно з "додатковими" тарифами, пов’язаними з покупками російських енергоносіїв та озброєння. Це негативно вплинуло на індійських виробників, які орієнтуються на американський ринок.

Саме тому у грудні 2025 року Індія планує скоротити експорт російської нафти до найнижчого рівня за останні три роки.

Раніше РБК-Україна писало про те, що індійський енергетичний гігант Reliance Industries з 20 листопада повністю припинив імпорт російської нафти.

Натомість індійська корпорація Reliance Industries придбала мільйони барелів нафти з країн Близького Сходу і США після введення американських санкцій проти двох російських виробників.

Окрім того, ЗМІ повідомляли, що Індія збирається обговорити купівлю російських винищувачів і систем протиракетної оборони під час візиту російського диктатора Володимира Путіна.

Також відомо, що Індія на 10 років візьме в оренду у Росії атомний ударний підводний човен. Сума угоди становитиме 2 мільярди доларів.

Російська Федерація Індія Дрони
