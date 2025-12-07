Россия расширяет сотрудничество с Индией, хочет совместно производить дроны, - ISW
Кремль все больше полагается на Индию, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы, а также хочет, чтобы Дели поддержал производство дронов, которые Россия хочет использовать для войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Глава российского государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов 5 декабря заявил, что Россия ведет переговоры с Индией по локализации производства российских беспилотников, в частности "Ланцет", в Индии.
Накануне российский диктатор Владимир Путин в интервью India Today сказал, что Россия не только продает Индии оружие, но и передает технологии для судостроения, ракетной и авиационной отраслей. Диктатор утверждает, что Индия использует российские истребители Су-57, а также производит на своей территории танки Т-90 и совместно разработанные ракеты BrahMos.
Аналитики отмечают, что такие заявления Путина и главы "Ростеха" свидетельствуют о том, что Москва может рассматривать расширение сотрудничества с Индией до совместного производства беспилотников.
РФ, вероятно, планирует применять эти дроны в войне против Украины - возможно, в обмен на передачу Индии новых российских технологий и боевого опыта.
Также известно, что делегация Смоленского центра пилотирования FPV-дронов прибыла в Индию для выполнения задач в рамках российско-индийского стратегического партнерства.
5 декабря вице-премьер-министр РФ Денис Мантуров заявил, что Россия может принять "неограниченное количество" трудовых мигрантов из Индии согласно новому двустороннему соглашению о "мобильности рабочей силы", которое подписали в этот день в Нью-Дели.
По словам Мантурова, российской промышленности не хватает 800 тысяч работников, а торговле, строительству и сфере услуг - 1,5 миллиона человек.
Вице-премьер заявил, что России понадобится больше года, чтобы создать условия, необходимые для принятия, трудоустройства и оформления документов индийских мигрантов.
В то же время глава оккупационной власти Херсонской области Владимир Сальдо 6 декабря заявил об обсуждении возможного сотрудничества с индийскими партнерами на недавнем международном инвестиционном форуме в Москве.
Сальдо утверждает, что оккупационные власти готовы привлекать индийских трудовых мигрантов для "укрепления сельскохозяйственной промышленности региона" и готовы сотрудничать с индийскими партнерами для интеграции оккупированной Херсонской области в "международные торговые коридоры".
Сотрудничество России и Индии
Напомним, Индия понесла экономические и торговые потери из-за сотрудничества с Россией, особенно в контексте войны России против Украины и санкционного давления США и ЕС.
Так, из-за тесных отношений с Россией США в 2025 году повысили пошлины на большинство индийских товаров до 50%, включая "дополнительные" тарифы, связанные с покупками российских энергоносителей и вооружения. Это негативно повлияло на индийских производителей, которые ориентируются на американский рынок.
Именно поэтому в декабре 2025 года Индия планирует сократить экспорт российской нефти до самого низкого уровня за последние три года.
Ранее РБК-Украина писало о том, что индийский энергетический гигант Reliance Industries с 20 ноября полностью прекратил импорт российской нефти.
Вместо этого индийская корпорация Reliance Industries приобрела миллионы баррелей нефти из стран Ближнего Востока и США после введения американских санкций против двух российских производителей.
Кроме того, СМИ сообщали, что Индия собирается обсудить покупку российских истребителей и систем противоракетной обороны во время визита российского диктатора Владимира Путина.
Также известно, что Индия на 10 лет возьмет в аренду у России атомную ударную подводную лодку. Сумма сделки составит 2 миллиарда долларов.