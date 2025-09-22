ua en ru
Росія розробила багаторівневий план впливу на вибори в Молдові, - ЦПД

Понеділок 22 вересня 2025 18:43
Росія розробила багаторівневий план впливу на вибори в Молдові, - ЦПД Фото: Росія розробила багаторівневий план впливу на вибори в Молдові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія розробила багаторівневий план впливу на парламентські вибори в Молдові, які відбудуться 28 вересня. Мета - зірвати курс країни на вступ до ЄС, дискредитувати президента Маю Санду та посилити позиції проросійських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.

Як зазначили у ЦПД, стратегія включає вербування виборців із діаспори, фінансування вуличних протестів і масштабні кампанії дезінформації у соцмережах.

Для провокацій планують залучати представників спортивних клубів і кримінальних угруповань, а для тиску на чиновників - використовувати сфабрикований "компромат".

Поліція Молдови вже блокує сотні акаунтів, які мали використовуватися для втручання у вибори, а також виявила мільйони леїв готівки, призначених для підкупу виборців.

"Такі методи є частиною ширшої стратегії Кремля, мета якої - зламати демократичні процеси у країнах-сусідах, підірвати довіру до прозахідних політиків та нав’язати вигідні Москві сценарії. У випадку Молдови Росія прагне перетворити країну на інструмент тиску на Україну та ЄС", - зазначили у ЦПД.

Росія втручається у вибори в Молдові

Нагадаємо, раніше президент Молдови Майя Санду звинуватила Росію у втручанні в парламентські вибори країни. За її словами, кампанія дезінформації спрямована також на діаспору.

Раніше Центр протидії дезінформації РНБО України повідомив, що Росія активізує інформаційну кампанію в Молдові на тлі наближення парламентських виборів, призначених на 28 вересня.

