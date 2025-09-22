Россия разработала многоуровневый план влияния на выборы в Молдове, - ЦПД

Россия разработала многоуровневый план влияния на парламентские выборы в Молдове, которые состоятся 28 сентября. Цель - сорвать курс страны на вступление в ЕС, дискредитировать президента Майю Санду и усилить позиции пророссийских сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Как отметили в ЦПД, стратегия включает вербовку избирателей из диаспоры, финансирование уличных протестов и масштабные кампании дезинформации в соцсетях.

Для провокаций планируют привлекать представителей спортивных клубов и криминальных группировок, а для давления на чиновников - использовать сфабрикованный "компромат".

Полиция Молдовы уже блокирует сотни аккаунтов, которые должны были использоваться для вмешательства в выборы, а также обнаружила миллионы леев наличных, предназначенных для подкупа избирателей.

"Такие методы являются частью более широкой стратегии Кремля, цель которой - сломать демократические процессы в странах-соседях, подорвать доверие к прозападным политикам и навязать выгодные Москве сценарии. В случае Молдовы Россия стремится превратить страну в инструмент давления на Украину и ЕС", - отметили в ЦПД.