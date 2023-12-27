Россия разместит свои новейшие гаубицы у границы с Финляндией

Россия вскоре развернет свои новейшие гаубицы в своем Северном военном округе, который граничит с Финляндией и Норвегией.

Об этом заявил руководитель государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Испытания новых самоходно-артиллерийских установок "Коалиция-СВ" завершены и уже началось их серийное производство, сообщил он. По его словам, первая пилотная партия будет поставлена к концу 2023 года.

"Думаю, они там (в Северном военном округе) появятся в ближайшее время, поскольку гаубицы этого класса нужны для обеспечения преимущества перед западными образцами артиллерии по дальности стрельбы", - сказал Чемезов.

В 2021 году президент России Владимир Путин изменил статус Северного флота России, зоной ответственности которого была в основном российская Арктика, на Северный военный округ, включив в его состав также Мурманскую область, граничащую с Финляндией и Норвегией.

С момента начала полномасштабного вторжения на Украину в феврале 2022 года Москва обвинила "коллективный Запад" в развязывании прокси-войны с Россией и заявила, что Москва будет наращивать силы на своих западных границах после вступления Финляндии в альянс НАТО.

Ранее в декабре российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что одиночные гаубицы "Коалиция-СВ" уже переброшены на линию фронта в Украине.

Гаубицы, имеющие дальность стрельбы до 70 километров, оснащены пушкой 2А88 калибра 152 мм со скорострельностью более 10 выстрелов в минуту, а также системой автоматизации процессов стрельбы.

Артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" был впервые официально представлен в Москве на военном параде 9 мая 2015 года. По состоянию на 2023 год, эта САУ в российские войска массово не поступила.

Угрозы Финляндии

Ранее российский президент Владимир Путин угрожал Финляндии из-за вступления страны в НАТО и заявил, что направит к финской границе войска.

Вопрос о расширении НАТО стал актуальным после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. К Альянсу также планирует присоединиться Швеция, но пока ее членство блокирует Турция.