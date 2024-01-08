Росія розміщує ядерну зброю в Білорусі біля кордонів країн НАТО, - WSJ

Росія розгортає ядерну зброю на території Білорусі. Дані маніпуляції за посередництва режиму Лукашенка Кремль виконує на кордонах із країнами-членами НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Як зазначає видання, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці минулого місяця заявив, що Росія завершила розгортання тактичної ядерної зброї в країні
Під час заяв про передачу американські чиновники не надали повної інформації щодо реалізації даного плану. Допускалося, що білоруський диктатор блефує.
Водночас у липні минулого року Розвідувальне управління Міністерства оборони США заявило, що немає "жодних підстав сумніватися" в заявах Путіна про відправку ядерної зброї до Білорусі.
"Федерація американських вчених проаналізувала розвідувальні дані з відкритих джерел, в тому числі відеоматеріали Міністерства оборони Білорусі, і дійшла висновку, що "авіабаза "Ліда", розташована за 40 кілометрів від литовського кордону, і єдине крило білоруських ВПС, оснащене літаками Су-25, є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з "ядерного обміну" з Росією", - пише WSJ.
У виданні зауважують, що Лукашенко заявив про це під час того, коли Росія почала більш агресивну риторику стосовно Заходу. Нещодавно Путін сказав, що у Фінляндії можуть "виникнути проблеми" через вступ до НАТО.
У листопаді заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв назвав Польщу "ворогом", який ризикує втратити свою незалежність.
"Провокаційний ядерний крок Путіна в Білорусі є нагадуванням про те, що стоїть на кону в Україні", - підсумували у WSJ.
Втім, напротивагу твердженням The Wall Street Journal, моніторингова група "Беларускі Гаюн" наголошує на тому, що при усьому переліку джерел, видання так і не надало конкретних доказів наявності на території Білорусі тактичної ядерної зброї РФ.
Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва передала Мінську ракетні комплекси "Іскандер-М", які здатні запускати ракети з ядерною боєголовкою.
Варто зазначити, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російська авіація неодноразово атакувала прикордонні регіони України літаками, що прямували з території Білорусі.
Армія РФ тісно співпрацює з диктаторським режимом Лукашенко та активно проводить на її території військову пропаганду, залучає свої терористичні підрозділи у спільні "навчання", що проходять понад 87 тижнів.
У листопаді ми також повідомляли про те, що Росія продовжувала перебазовувати компоненти тактичної ядерної зброї на територію Білорусі в середені вересня. За даними залізничників, окупанти перекинули 2 потяги, у складі яких налічувалось понад 26 вагонів.
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