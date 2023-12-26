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Лукашенко заявив, що Білорусь вже отримала всю обіцяну ядерну зброю від РФ

Білорусь, Вівторок 26 грудня 2023 23:13
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Лукашенко заявив, що Білорусь вже отримала всю обіцяну ядерну зброю від РФ Фото: Лукашенко заявив про отримання обіцяної ядерної зброї від РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Диктатор Олександр Лукашенко заявив, що вся російська ядерна зброя, яку планували поставити в Білорусь, уже нібито перебуває в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Зеркало".

"Давно. Я ж говорив уже, коли закінчилася поставка. Ще у вересні, по-моєму, або в жовтні. На початку жовтня остання. Усе на своїх місцях у хорошому стані", - сказав Лукашенко.

Відповідаючи на запитання, коли найближчі військові навчання, він зазначив про щоденну військову підготовку.

"Навіть колишні "вагнерівці", які у нас залишилися, працюють сьогодні у нас у підрозділах, передають досвід", - заявив білоруський диктатор.

Російська ядерна зброя у Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва передала Мінську ракетні комплекси "Іскандер-М", які здатні запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Варто зазначити, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російська авіація неодноразово атакувала прикордонні регіони України літаками, що прямували з території Білорусі.

Армія РФ тісно співпрацює з диктаторським режимом Лукашенко та активно проводить на її території військову пропаганду, залучає свої терористичні підрозділи у спільні "навчання", що проходять понад 87 тижнів.

У листопаді ми також повідомляли про те, що Росія продовжувала перебазовувати компоненти тактичної ядерної зброї на територію Білорусі в середені вересня. За даними залізничників, окупанти перекинули 2 потяги, у складі яких налічувалось понад 26 вагонів.

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Олександр Лукашенко Білорусь Ядерна зброя
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