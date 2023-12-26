Лукашенко заявив, що Білорусь вже отримала всю обіцяну ядерну зброю від РФ

Диктатор Олександр Лукашенко заявив, що вся російська ядерна зброя, яку планували поставити в Білорусь, уже нібито перебуває в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Зеркало" .

"Давно. Я ж говорив уже, коли закінчилася поставка. Ще у вересні, по-моєму, або в жовтні. На початку жовтня остання. Усе на своїх місцях у хорошому стані", - сказав Лукашенко.

Відповідаючи на запитання, коли найближчі військові навчання, він зазначив про щоденну військову підготовку.

"Навіть колишні "вагнерівці", які у нас залишилися, працюють сьогодні у нас у підрозділах, передають досвід", - заявив білоруський диктатор.