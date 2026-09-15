Росія розхитує Європу диверсіями: у НАТО назвали план Кремля

Росія намагається розхитати європейські демократії та відбити бажання підтримувати Україну, вдаючись до диверсій і кібератак. У НАТО пояснили, чи має ця тактика шанси на успіх.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа".
Представник штаб-квартири Альянсу заявив, що ворожі спроби дестабілізувати Європу не є чимось новим. За його словами, головна мета таких дій - похитнути довіру до демократичних інститутів та змусити західні країни відмовитися від подальшої допомоги Києву.
“Росія хоче створити страх, дестабілізувати наші суспільства та відрадити нас від підтримки України. Це не спрацює. Союзники та партнери продовжують спостерігати низку гібридних дій або дій у “сірій зоні”, включаючи кібератаки, інформаційні загрози, політичне втручання та саботаж” - повідомив представник НАТО.
Які загрози фіксує Альянс:
Тим часом в НАТО раніше повідомляли, що Альянс посилює кіберзахист та обмін інформацією через загрози з боку Росії.
За словами речника НАТО, союзники домовилися спрямувати більше ресурсів на захист критичної інфраструктури та розширити обмін даними, щоб вчасно виявляти нові гібридні загрози.
Нагадаємо, у Польщі оприлюднили статистику розслідувань щодо шпигунства на користь іноземних спецслужб.
За вісім місяців 2026 року правоохоронці відкрили щонайменше 40 нових справ за відповідною статтею, тоді як за весь 2025 рік таких проваджень налічувалося 67.