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Росія розхитує Європу диверсіями: у НАТО назвали план Кремля

11:31 15.09.2026 Вт
2 хв
Чого насправді хоче країна-окупант?
aimg Роман Кот aimg Олена Чупровська
Фото: Кого лякає Росія диверсіями в ЄС (Getty Images)

Росія намагається розхитати європейські демократії та відбити бажання підтримувати Україну, вдаючись до диверсій і кібератак. У НАТО пояснили, чи має ця тактика шанси на успіх.

Яку мету має Кремль

Представник штаб-квартири Альянсу заявив, що ворожі спроби дестабілізувати Європу не є чимось новим. За його словами, головна мета таких дій - похитнути довіру до демократичних інститутів та змусити західні країни відмовитися від подальшої допомоги Києву.

Що заявили в НАТО

“Росія хоче створити страх, дестабілізувати наші суспільства та відрадити нас від підтримки України. Це не спрацює. Союзники та партнери продовжують спостерігати низку гібридних дій або дій у “сірій зоні”, включаючи кібератаки, інформаційні загрози, політичне втручання та саботаж” - повідомив представник НАТО.

Які загрози фіксує Альянс:

  • кібератаки;
  • інформаційні загрози;
  • політичне втручання;
  • саботаж.

Що відомо про диверсійну війну Росії в Європі

Тим часом в НАТО раніше повідомляли, що Альянс посилює кіберзахист та обмін інформацією через загрози з боку Росії.

За словами речника НАТО, союзники домовилися спрямувати більше ресурсів на захист критичної інфраструктури та розширити обмін даними, щоб вчасно виявляти нові гібридні загрози.

Нагадаємо, у Польщі оприлюднили статистику розслідувань щодо шпигунства на користь іноземних спецслужб.

За вісім місяців 2026 року правоохоронці відкрили щонайменше 40 нових справ за відповідною статтею, тоді як за весь 2025 рік таких проваджень налічувалося 67.

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