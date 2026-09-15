Росія розхитує Європу диверсіями: у НАТО назвали план Кремля

Яку мету має Кремль

Представник штаб-квартири Альянсу заявив, що ворожі спроби дестабілізувати Європу не є чимось новим. За його словами, головна мета таких дій - похитнути довіру до демократичних інститутів та змусити західні країни відмовитися від подальшої допомоги Києву.

Що заявили в НАТО

“Росія хоче створити страх, дестабілізувати наші суспільства та відрадити нас від підтримки України. Це не спрацює. Союзники та партнери продовжують спостерігати низку гібридних дій або дій у “сірій зоні”, включаючи кібератаки, інформаційні загрози, політичне втручання та саботаж” - повідомив представник НАТО.

Які загрози фіксує Альянс:

кібератаки;

інформаційні загрози;

політичне втручання;

саботаж.

Що відомо про диверсійну війну Росії в Європі

Тим часом в НАТО раніше повідомляли, що Альянс посилює кіберзахист та обмін інформацією через загрози з боку Росії.

За словами речника НАТО, союзники домовилися спрямувати більше ресурсів на захист критичної інфраструктури та розширити обмін даними, щоб вчасно виявляти нові гібридні загрози.