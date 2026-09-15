У Польщі розкрили статистику по справам про шпигунство: цифри вражають

За вісім місяців цього року у Польщі відкрили вже щонайменше 40 нових проваджень по статях про шпигунство та діяльність на користь іноземної розвідки, і це лише статистика центральної прокуратури країни.

Також відомо, що в системі центральної прокуратури Польщі за 2025 рік було порушено 67 кримінальних справ за статтею 130 Кримінального кодексу країни (шпигунство та діяльність на користь іноземної розвідки).

"Проста екстраполяція показує, що за нинішньої динаміки 2026 рік може дати близько 60 нових справ – тобто темп вербування та підготовки диверсій не сповільнюється, а залишається стабільно високим навіть попри публічні затримання й посилення заходів контррозвідки" - йдеться в матеріалі.

Слід зазначити, що значна частина цих справ стосується саме підготовки диверсій, дистанційного вербування та збору даних про військові об'єкти.

Ще важливо, що надана статистика про виключно справи найвищого рівня складності, якими займається Національна прокуратура Польщі. З урахуванням розслідувань окружних прокуратур реальний масштаб російських дій ще більший.