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У Польщі розкрили статистику по справам про шпигунство: цифри вражають

08:14 15.09.2026 Вт
2 хв
Статистика наведена виключно про справи найвищого рівня складності
aimg Роман Кот aimg Юлія Маловічко
У Польщі розкрили статистику по справам про шпигунство: цифри вражають Фото: польска поліція (Getty Images)
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За вісім місяців цього року у Польщі відкрили вже щонайменше 40 нових проваджень по статях про шпигунство та діяльність на користь іноземної розвідки, і це лише статистика центральної прокуратури країни.

Про це РБК-Україна розповів речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак.

Також відомо, що в системі центральної прокуратури Польщі за 2025 рік було порушено 67 кримінальних справ за статтею 130 Кримінального кодексу країни (шпигунство та діяльність на користь іноземної розвідки).

"Проста екстраполяція показує, що за нинішньої динаміки 2026 рік може дати близько 60 нових справ – тобто темп вербування та підготовки диверсій не сповільнюється, а залишається стабільно високим навіть попри публічні затримання й посилення заходів контррозвідки" - йдеться в матеріалі.

Слід зазначити, що значна частина цих справ стосується саме підготовки диверсій, дистанційного вербування та збору даних про військові об'єкти.

Ще важливо, що надана статистика про виключно справи найвищого рівня складності, якими займається Національна прокуратура Польщі. З урахуванням розслідувань окружних прокуратур реальний масштаб російських дій ще більший.

У Польщі розкрили статистику по справам про шпигунство: цифри вражають

Нагадаємо, раніше польські правоохоронці викрили двох російських громадян, які працювали на спецслужби РФ. Один із них планував передати службою доставки посилку з вибухівкою.

Більше про шпигунство у Польщі та Європі читайте в матеріалі РБК-Україна: "Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа".

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