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Диверсії Росії проти НАТО: Альянс розповів про нові заходи захисту

09:28 15.09.2026 Вт
2 хв
Але головне питання залишилося без відповіді
aimg Роман Кот aimg Анастасія Никончук
Диверсії Росії проти НАТО: Альянс розповів про нові заходи захисту Фото: військові НАТО (GettyImages)
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НАТО розширює можливості протидії російським гібридним загрозам, включаючи диверсії та кібератаки.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа"

На що робить ставку НАТО

Як розповіла посадовець штаб-квартири НАТО, країни-члени домовилися спрямовувати більше ресурсів на розвиток можливостей, які дозволять протистояти наслідкам гібридних дій. Йдеться, зокрема, про зміцнення кіберзахисту та безпеки критично важливих об'єктів.

За словами представника НАТО, ще одним напрямком стала координація між союзниками. У НАТО розширюють обмін інформацією, використовуючи різні джерела та технології, щоб виявляти закономірності та відстежувати тенденції, пов'язані з потенційними загрозами.

"Ми зміцнюємо нашу стійкість у стратегічних секторах та інвестуємо у громадянську готовність. Ми також зміцнюємо стійкість наших суспільств. НАТО продовжує цілодобово працювати, щоб забезпечити безпеку одного мільярда наших людей", - заявив чиновник.

Що з п'ятою статтею

При цьому представник штаб-квартири НАТО не відповів на пряме запитання РБК-Україна про те, де саме проходить кордон між окремими диверсіями та ситуацією, яка може вимагати застосування 5 статті Північноатлантичного договору про колективну оборону.

Нагадуємо, що спікер Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак повідомив, що за перші вісім місяців 2026 року польська прокуратура розпочала як мінімум 40 розслідувань у справах про шпигунство та співпрацю з іноземними спецслужбами.

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