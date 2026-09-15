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Россия расшатывает Европу диверсиями: в НАТО назвали план Кремля

11:31 15.09.2026 Вт
2 мин
Чего действительно хочет страна-оккупант?
aimg Роман Кот aimg Елена Чупровская
Фото: Кого пугает Россия диверсиями в ЕС (Getty Images)

Россия пытается расшатать европейские демократии и отбить желание поддерживать Украину, прибегая к диверсиям и кибератакам. В НАТО объяснили, имеет ли эта тактика шансы на успех.

Какую цель имеет Кремль

Представитель штаб-квартиры Альянса заявил, что враждебные попытки дестабилизировать Европу не являются чем-то новым. По его словам, главная цель таких действий - поколебать доверие к демократическим институтам и заставить западные страны отказаться от дальнейшей помощи Киеву.

Что заявили в НАТО

"Россия хочет создать страх, дестабилизировать наши общества и отговорить нас от поддержки Украины. Это не сработает. Союзники и партнеры продолжают наблюдать ряд гибридных действий или действий в "серой зоне", включая кибератаки, информационные угрозы, политическое вмешательство и саботаж" - сообщил представитель НАТО.

Какие угрозы фиксирует Альянс:

  • кибератаки;
  • информационные угрозы;
  • политическое вмешательство;
  • саботаж.

Что известно о диверсионной войне России в Европе

Между тем в НАТО ранее сообщалось, что Альянс усиливает киберзащиту и обмен информацией из-за угроз России.

По словам представителя НАТО, союзники договорились направить больше ресурсов в защиту критической инфраструктуры и расширить обмен данными, чтобы вовремя выявлять новые гибридные угрозы.

Напомним, в Польше обнародовали статистику расследований по шпионажу в пользу иностранных спецслужб.

За восемь месяцев 2026 года правоохранители открыли по меньшей мере 40 новых дел по соответствующей статье, в то время как за весь 2025 год таких производств насчитывалось 67.

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