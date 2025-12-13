Росія розгортає у Білорусі "Орєшнік" з прицілом на Європу, - розвідка

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко у коментарі "Укрінформу" .

"Ми бачимо заходи з підготовки та розгортання балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" на території Білорусі. Росія і Білорусь розбудовують військові об’єкти для пускової установки, систем спостереження та зв’язку, що є елементами системи "Орєшнік". Проте, станом на зараз, ці заходи ще не реалізовані", - сказав Іващенко.

За його словами, фізично Росія може розмістити пускову установку в Білорусі. Проте без завершення спорудження інших елементів вона виконуватиме лише роль макета.

Глава СЗР зазначив, що, навіть у разі розміщення "Орєшніка" на території Білорусі, Мінськ не матиме жодних прав і повноважень на його застосування.

"Орєшнік" перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення РФ.

За даними розвідки, розміщення "Орєшніка" на білоруській території продиктоване бажанням посилити шантаж Європи та європейських країн, а також убезпечити "Орєшник" від ураження, оскільки розміщення цього озброєння в європейській частині РФ робить його законною ціллю для Сил оборони України.

"Розгортання "Орєшніка" на території Білорусі - це засіб тиску насамперед на ЄС і НАТО, а не на Україну. Такий крок дозволить Росії розширити свої спроможності для завдання раптового удару по столиці будь-якої європейської країни й значно зменшить час підльоту ракет у порівнянні із запуском з полігону "Капустин Яр", - наголосив Іващенко.