Россия разворачивает в Беларуси "Орешник" с прицелом на Европу, - разведка

Суббота 13 декабря 2025 12:46
Россия разворачивает в Беларуси "Орешник" с прицелом на Европу, - разведка Фото: глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Россия разворачивает в Беларуси баллистическую ракету средней дальности "Орешник" с прицелом на Европу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в комментарии "Укринформу".

"Мы видим мероприятия по подготовке и развертыванию баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на территории Беларуси. Россия и Беларусь строят военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи, которые являются элементами системы "Орешник". Однако, по состоянию на сейчас, эти меры еще не реализованы", - сказал Иващенко.

По его словам, физически Россия может разместить пусковую установку в Беларуси. Однако без завершения сооружения других элементов она будет выполнять лишь роль макета.

Глава СВР отметил, что даже в случае размещения "Орешника" на территории Беларуси, Минск не будет иметь никаких прав и полномочий на его применение.

"Орешник" будет находиться в единой системе управления ракетных войск стратегического назначения РФ.

По данным разведки, размещение "Орешника" на белорусской территории продиктовано желанием усилить шантаж Европы и европейских стран, а также обезопасить "Орешник" от поражения, поскольку размещение этого вооружения в европейской части РФ делает его законной целью для Сил обороны Украины.

"Развертывание "Орешника" на территории Беларуси - это средство давления прежде всего на ЕС и НАТО, а не на Украину. Такой шаг позволит России расширить свои возможности для нанесения внезапного удара по столице любой европейской страны и значительно уменьшит время подлета ракет по сравнению с запуском с полигона "Капустин Яр", - подчеркнул Иващенко.

"Орешник" в Беларуси

Напомним, о планах разместить российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси стало известно еще в прошлом году.

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в декабре на боевое дежурство будет поставлен российский ракетный комплекс "Орешник".

Он также пригрозил, что Беларусь "нанесет удар", если ситуация "будет развиваться плохо".

Добавим, в октябре глава СБУ Василий Малюк рассказал, что СБУ совместно с ГУР уничтожили один из трех российских "Орешников" в Капустином Яру. Он отметил, что операция была секретной, о ее результатах знали только несколько президентов других стран.

