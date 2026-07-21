Росія розгортає аналог Starlink: скільки супутників уже на орбіті

Другу партію російських супутників "Рассвет", які мають стати аналогом Starlink, уже виведено на орбіту.
Про це попередив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
"Росія запустила другу партію супутників "Рассвет", які мають стати аналогом "Старлінк". Таким чином, на орбіті зараз перебуває до 40 супутників", - заявив "Флеш".
За його словами, ворожі супутники поки ще не зайняли своїх місць у орбітальному угрупованні. Однак це може статися вже незабаром.
Радник Зеленського також пояснив: щоб почати використовувати угруповання "Рассвет" у військових цілях - Росії доведеться запустити щонайменше кілька сотень супутників.
"Флеш" також додав:
До речі, раніше "Флеш" попереджав, що росіяни почали частіше використовувати "Шахеди" в режимі ручного керування.
Ба більше, стало відомо, що ворог створює "розумні" рої дронів.
Також нещодавно радник Зеленського пояснив, чому тривога про балістику іноді запізнюється.