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Росія розгортає аналог Starlink: скільки супутників уже на орбіті

11:34 21.07.2026 Вт
2 хв
Відомо, коли може запрацювати російський "Рассвет"
aimg Юлія Капітонова
До старту роботи російського "Рассвета" ще далеко (Фото: ілюстративне)

Другу партію російських супутників "Рассвет", які мають стати аналогом Starlink, уже виведено на орбіту.

Про це попередив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Росія запустила другу партію супутників "Рассвет", які мають стати аналогом "Старлінк". Таким чином, на орбіті зараз перебуває до 40 супутників", - заявив "Флеш".

За його словами, ворожі супутники поки ще не зайняли своїх місць у орбітальному угрупованні. Однак це може статися вже незабаром.

Радник Зеленського також пояснив: щоб почати використовувати угруповання "Рассвет" у військових цілях - Росії доведеться запустити щонайменше кілька сотень супутників.

"Флеш" також додав:

  • SpaceX зараз має понад 15 тисяч;
  • One Web вивела близько 600 -700;
  • Amazon Leo має 400-500 (планує запустити до 4000).

Російська супутникова система "Рассвет" - що про неї відомо:

  • комерційний запуск сервісу запланували на 2027 рік;
  • найближчими місяцями система повинна пройти тестування;
  • до 2030 року Росія планує розгорнути близько 292–300 супутників для повноцінного угруповання;
  • загалом із урахуванням заміни апаратів, що виходитимуть із ладу, планується запустити 383 супутники у межах 24 ракетних пусків;
  • за іншими російськими планами, у перспективі угруповання може зрости до близько 900 супутників до 2035 року;
  • Росія заявляє, що "Рассвет" має забезпечувати швидкість до 1 Гбіт/с на абонентський термінал із затримкою сигналу до 70 мс.
  • цей проєкт нібито зможе забезпечити широкосмуговий інтернет із глобальним покриттям;
  • західні та українські фахівці попереджають, що система може мати стратегічне та військове значення - зокрема для зв’язку та управління;
  • оціночна вартість проєкту в чернетці паспорта федеральної ініціативи сягає 445 млрд рублів.

До речі, раніше "Флеш" попереджав, що росіяни почали частіше використовувати "Шахеди" в режимі ручного керування.

Ба більше, стало відомо, що ворог створює "розумні" рої дронів.

Також нещодавно радник Зеленського пояснив, чому тривога про балістику іноді запізнюється.

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