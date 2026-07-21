Россия разворачивает аналог Starlink: сколько спутников уже на орбите

"Россия запустила вторую партию спутников "Рассвет", которые должны стать аналогом "Старлинка". Таким образом, на орбите сейчас находится до 40 спутников", - заявил "Флэш".

По его словам, вражеские спутники пока еще не заняли свои места в орбитальной группировке. Однако это может скоро произойти.

Советник Зеленского также объяснил: чтобы начать использовать группировку "Рассвет" в военных целях - России придется запустить по меньшей мере несколько сотен спутников.

"Флэш" также добавил:

SpaceX сейчас имеет более 15 тысяч;

One Web вывела около 600 - 700;

Amazon Leo имеет 400-500 (планирует запустить до 4000).

Российская спутниковая система "Рассвет" - что о ней известно: