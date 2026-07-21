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Россия разворачивает аналог Starlink: сколько спутников уже на орбите

11:34 21.07.2026 Вт
2 мин
Известно, когда может заработать российский "Рассвет"
aimg Юлия Капитонова
До старта работы российского "Рассвета" еще далеко (Фото: иллюстративное)

Вторая партия российских спутников "Рассвет", которые должны стать аналогом Starlink, уже выведена на орбиту.

Об этом предупредил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Россия запустила вторую партию спутников "Рассвет", которые должны стать аналогом "Старлинка". Таким образом, на орбите сейчас находится до 40 спутников", - заявил "Флэш".

По его словам, вражеские спутники пока еще не заняли свои места в орбитальной группировке. Однако это может скоро произойти.

Советник Зеленского также объяснил: чтобы начать использовать группировку "Рассвет" в военных целях - России придется запустить по меньшей мере несколько сотен спутников.

"Флэш" также добавил:

  • SpaceX сейчас имеет более 15 тысяч;
  • One Web вывела около 600 - 700;
  • Amazon Leo имеет 400-500 (планирует запустить до 4000).

Российская спутниковая система "Рассвет" - что о ней известно:

  • коммерческий запуск сервиса запланирован на 2027 год;
  • в ближайшие месяцы система должна пройти тестирование;
  • к 2030 году Россия планирует развернуть около 292–300 спутников для полноценной группировки;
  • в целом с учетом замены выходящих из строя аппаратов планируется запустить 383 спутника в пределах 24 ракетных пусков;
  • по другим российским планам, в перспективе группировка может возрасти до 900 спутников к 2035 году;
  • Россия заявляет, что "Рассвет" должен обеспечить скорость до 1 Гбит/с на абонентский терминал с задержкой сигнала до 70 мс.
  • этот проект якобы сможет обеспечить широкополосный интернет с глобальным покрытием;
  • западные и украинские специалисты предупреждают, что система может иметь стратегическое и военное значение - в частности, для связи и управления;
  • оценочная стоимость проекта в черновике паспорта федеральной инициативы достигает 445 млрд рублей.

Кстати, ранее "Флэш" предупреждал, что россияне стали чаще использовать "Шахеды" в режиме ручного управления.

Более того, стало известно, что враг создает "умные" рои дронов.

Также недавно советник Зеленского объяснил, почему тревога о баллистике иногда опаздывает.

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