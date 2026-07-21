Россия разворачивает аналог Starlink: сколько спутников уже на орбите

Вторая партия российских спутников "Рассвет", которые должны стать аналогом Starlink, уже выведена на орбиту.
Об этом предупредил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
"Россия запустила вторую партию спутников "Рассвет", которые должны стать аналогом "Старлинка". Таким образом, на орбите сейчас находится до 40 спутников", - заявил "Флэш".
По его словам, вражеские спутники пока еще не заняли свои места в орбитальной группировке. Однако это может скоро произойти.
Советник Зеленского также объяснил: чтобы начать использовать группировку "Рассвет" в военных целях - России придется запустить по меньшей мере несколько сотен спутников.
"Флэш" также добавил:
Кстати, ранее "Флэш" предупреждал, что россияне стали чаще использовать "Шахеды" в режиме ручного управления.
Более того, стало известно, что враг создает "умные" рои дронов.
Также недавно советник Зеленского объяснил, почему тревога о баллистике иногда опаздывает.