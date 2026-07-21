Россия разворачивает аналог Starlink: сколько спутников уже на орбите
Вторая партия российских спутников "Рассвет", которые должны стать аналогом Starlink, уже выведена на орбиту.
Об этом предупредил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
"Россия запустила вторую партию спутников "Рассвет", которые должны стать аналогом "Старлинка". Таким образом, на орбите сейчас находится до 40 спутников", - заявил "Флэш".
По его словам, вражеские спутники пока еще не заняли свои места в орбитальной группировке. Однако это может скоро произойти.
Советник Зеленского также объяснил: чтобы начать использовать группировку "Рассвет" в военных целях - России придется запустить по меньшей мере несколько сотен спутников.
"Флэш" также добавил:
- SpaceX сейчас имеет более 15 тысяч;
- One Web вывела около 600 - 700;
- Amazon Leo имеет 400-500 (планирует запустить до 4000).
Российская спутниковая система "Рассвет" - что о ней известно:
- коммерческий запуск сервиса запланирован на 2027 год;
- в ближайшие месяцы система должна пройти тестирование;
- к 2030 году Россия планирует развернуть около 292–300 спутников для полноценной группировки;
- в целом с учетом замены выходящих из строя аппаратов планируется запустить 383 спутника в пределах 24 ракетных пусков;
- по другим российским планам, в перспективе группировка может возрасти до 900 спутников к 2035 году;
- Россия заявляет, что "Рассвет" должен обеспечить скорость до 1 Гбит/с на абонентский терминал с задержкой сигнала до 70 мс.
- этот проект якобы сможет обеспечить широкополосный интернет с глобальным покрытием;
- западные и украинские специалисты предупреждают, что система может иметь стратегическое и военное значение - в частности, для связи и управления;
- оценочная стоимость проекта в черновике паспорта федеральной инициативы достигает 445 млрд рублей.
Кстати, ранее "Флэш" предупреждал, что россияне стали чаще использовать "Шахеды" в режиме ручного управления.
Более того, стало известно, что враг создает "умные" рои дронов.
Также недавно советник Зеленского объяснил, почему тревога о баллистике иногда опаздывает.