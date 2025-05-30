Сибіга закликав РФ передати меморандум до другого раунду переговорів: чому це важливо

Російська Федерація (РФ) повинна надати Україні меморандум до другого раунду переговорів, щоб майбутня зустріч делегацій була субстантивною і предметною важливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Україні Андрія Сибігу під час пресконференції з турецьким колегою Хаканом Фіданом.

Питання перемир'я на фронті

Як відзначив Сибіга, Київ зацікавлений у тому, щоб переговори з Москвою продовжувались, оскільки бажає завершити повномасштабну війну до кінця поточного року. У тому ж числі Україна зацікавлена у встановленні тимчасового перемир'я та готова обговорювати це напрямку з ворогом.

"Ми це підтвердили під час останніх зустрічей наших делегацій з російською стороною. Україна за результатами попередньої зустрічі в Стамбулі вже передала російській стороні своє бачення подальших кроків, подальших мирних зусиль, зокрема щодо параметрів майбутнього перемирʼя", - пояснив він.

Підготовка до другого раунду переговорів

За словами голови МЗС, Київ також очікує, що Москва завчасно передасть власний меморандум Україні та Сполученим Штатам Америки (США).

"Для того, щоб наступна зустріч яка планується була субстантивною і предметною важливо отримати завчасно документ, щоб делегація, яка відбуде, мала повноваження для обговорення відповідних позицій", - відзначив голова відомства.