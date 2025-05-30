РФ делает все, чтобы следующая встреча в Стамбуле была безрезультатной, - Зеленский

Для того, чтобы следующая встреча Украины и России в Стамбуле не была пустой, нужно понимать ее адженду и должным образом подготовиться к переговорам. Однако РФ делает все, чтобы эта встреча была безрезультатной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Сегодня, 30 мая, Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Поблагодарил Турцию и президента Эрдогана за поддержку наших усилий для справедливого и прочного мира. В частности, за помощь в организации встречи, после которой удалось освободить из российского плена тысячу наших людей. Возвращение всех украинцев, которых удерживает Россия, является одним из наших приоритетов", - рассказал глава государства.

Также Зеленский и Фидан обсудили дипломатические усилия Украины, Турции и других партнеров.

Президент подчеркнул, что РФ игнорирует все призывы мира к прекращению огня и продолжает убийства. Кроме того, россияне уже больше недели не могут представить так называемый "меморандум", который обещали подготовить сразу после обмена "1000 на 1000".

"Украина не получала от них никаких документов. Турция также. Чтобы встреча была не пустой, нужно понимать ее адженду и должным образом подготовиться к переговорам. К сожалению, Россия делает все, чтобы следующая возможная встреча была безрезультатной", - отметил Зеленский.