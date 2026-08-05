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Росія рекордно наростила імпорт палива з Білорусі після ударів по НПЗ, - Reuters

17:40 05.08.2026 Ср
2 хв
Кремль шукає паливо за кордоном через проблеми з власними НПЗ
aimg Марія Науменко
Росія рекордно наростила імпорт палива з Білорусі після ударів по НПЗ, - Reuters Фото: ліквідація пожежі після атаки на нафтопереробний завод у Росії (росЗМІ)
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Після серії ударів по нафтопереробних заводах Росія дедалі більше залежить від імпорту пального. У липні поставки з Білорусі сягнули рекордного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними агентства, у липні поставки бензину та дизельного пального з Білорусі до Росії досягли нового місячного рекорду. Причиною став дефіцит пального, який виник через позапланові зупинки російських нафтопереробних заводів після кількох місяців атак українських безпілотників.

На початку липня виробництво бензину в Росії скоротилося приблизно до 65% від середнього сезонного споживання, тоді як випуск дизельного пального впав майже до рівня внутрішнього попиту.

На тлі дефіциту та зростання цін російський уряд заборонив експорт дизельного пального, залишивши винятки лише для раніше укладених контрактів і поставок за міжурядовими угодами. Аналогічні обмеження на експорт бензину та авіапального діяли й раніше.

За інформацією Reuters, у липні залізничні поставки бензину з Білорусі до Росії зросли на 13% порівняно з червнем - до 212 тисяч тонн. Поставки дизельного пального за той самий період подвоїлися - до 162 тисяч тонн.

Водночас імпорт авіаційного пального з Білорусі скоротився з 16 тисяч тонн у червні до близько 13,1 тисячі тонн у липні.

Загалом за перші сім місяців 2026 року поставки бензину з Білорусі до Росії збільшилися у 25 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року - майже до 665 тисяч тонн. Імпорт дизельного пального зріс майже у сім разів і досяг 418 тисяч тонн.

Крім Білорусі, Росія також почала імпортувати бензин з Індії, Казахстану та Марокко.

Нагадаємо, у межах 40-денної операції з 27 липня по 2 серпня СБУ нанесла серію ударів по військовій та паливно-енергетичній інфраструктурі Росії.

Серед уражених цілей були нафтопереробні заводи в Пермі, Волгограді та Уфі, військовий аеродром "Ханская", радіолокаційні станції, склади боєприпасів і пального, а також інфраструктура порту Тамань.

Крім того, у ніч на 4 серпня українські безпілотники атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

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