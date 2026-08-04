Сили оборони вдарили по великому НПЗ за 800 км від кордону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, офіцера Сил оборони України Андрія Коваленка .

Що відомо про атаку

"Сизранський НПЗ - мінус", - написав Коваленко.

За даними моніторингових Telegram-каналів Exilenova+ та Supernova+, у Сизрані пролунала серія вибухів. Над територією підприємства піднявся стовп густого диму.

Офіційних коментарів від російської влади щодо масштабів пошкоджень на момент публікації немає.

Чим важливий Сизранський НПЗ для РФ

Сизранський нафтопереробний завод входить до структури компанії "Роснефть" і є одним із найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області. Рішення про його будівництво ухвалили ще 1939 року, тож це один із найстаріших нафтозаводів Росії.

Підприємство розташоване на Волзі, на відстані понад 800 кілометрів від українського кордону. Разом із Куйбишевським та Новокуйбишевським заводами воно входить до Самарського вузла нафтопереробки.

Номінальна потужність заводу становить до 8,9 мільйона тонн нафти на рік. Тут виробляють бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційний гас, якими рф забезпечує окупаційні війська на фронті, а також частину центральних регіонів країни.

Не перша атака на завод

Сизранський НПЗ уже неодноразово ставав ціллю українських дронів. Попередні удари по підприємству фіксували у грудні 2025 року, а також у березні, квітні та липні 2026 року.

21 травня безпілотник атакував один із блоків первинної переробки нафти на заводі. Після удару зупинили установку CDU-6, яка забезпечує понад 70 відсотків потужностей підприємства - відновлення роботи тривало більше місяця.