Росіяни проводять мілітаризацію дітей в окупації, розгортають нові табори, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу " Центру національного спротиву ".

Як пише ЦНС, гауляйтери анонсували створення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області клубу "Воїн" на базі дитячого оздоровчого табору "Іскра".

В клубі дітей вчитимуть вогневої й інженерній підготовці, а також готуватимуть до служби в армії Росії. Усе відбуватиметься під наглядом інструкторів-окупантів з країни-терориста. Зокрема дітям планують проводити лекції з промиванням мізків щодо війни, а також "російської історії".

"Центр національного спротиву" зауважує "волонтери" та "інструктори" закінчать свою кар’єру раніше ніж думають. Росія не здатна й не зацікавлена захищати своїх посіпак, адже вартість життя у Росії дорівнює нулю", - пише ЦНС.

Ситуація на окупованій території України

Через великі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях. Зробити це вони хочуть за рахунок бюджетників, які досі працюють на окупованих територіях.

Також російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи.

А влада Білорусі тим часом хоче допомогти своєму бізнесу почати працювати на окупованих територіях України.