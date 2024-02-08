Россияне проводят милитаризацию детей в оккупации, разворачивают новые лагеря, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу " Центра национального сопротивления ".

Как пишет ЦНС, гауляйтеры анонсировали создание на временно оккупированных территориях Запорожской области клуба "Воин" на базе детского оздоровительного лагеря "Искра".

В клубе детей будут учить огневой и инженерной подготовке, а также готовить к службе в армии России. Все будет происходить под наблюдением инструкторов-оккупантов из страны-террориста. В частности, детям планируют проводить лекции с промыванием мозгов о войне, а также "русской истории".

"Центр национального сопротивления" отмечает "волонтеры" и "инструкторы" закончат свою карьеру раньше, чем думают. Россия не способна и не заинтересована защищать своих приспешников, ведь стоимость жизни в России равна нулю", - пишет ЦНС.

Ситуация на оккупированной территории Украины

Из-за больших потерь на фронте оккупанты пытаются увеличить банк крови на временно оккупированных территориях. Сделать это они хотят за счет бюджетников, до сих пор работающих на оккупированных территориях.

Также российские захватчики на временно оккупированных территориях угрожают изъять сельхозтехнику у фермеров, не получивших российские документы.

А власти Беларуси тем временем хотят помочь своему бизнесу начать работать на оккупированных территориях Украины.